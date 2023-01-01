Такая разная Коста-Рика, 2018

Захватывающие виды. Незабываемые впечатления.
Прозванная "Швейцарией Центральной Америки", Коста-Рика может предложить посетителю гораздо больше, чем мир и процветание. Эта тонкая полоска суши, зажатая между двумя океанами, обладает бурлящим биологическим разнообразием. Это настоящий Эдем, готовый сокрушить все ваши чувства. Для защиты этих пышных и красочных тропических джунглей в стране было создано 30 национальных парков, один краше другого.
Коста-риканцы очень приветливы и гостеприимны, а главное, с удовольствием делятся сокровищами своей страны.