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Такая разная Коста-Рика Такая разная Коста-Рика
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Flavors of costa rica

Такая разная Коста-Рика, 2018

2018 / Франция
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О фильме

Захватывающие виды. Незабываемые впечатления.
Прозванная "Швейцарией Центральной Америки", Коста-Рика может предложить посетителю гораздо больше, чем мир и процветание. Эта тонкая полоска суши, зажатая между двумя океанами, обладает бурлящим биологическим разнообразием. Это настоящий Эдем, готовый сокрушить все ваши чувства. Для защиты этих пышных и красочных тропических джунглей в стране было создано 30 национальных парков, один краше другого.
Коста-риканцы очень приветливы и гостеприимны, а главное, с удовольствием делятся сокровищами своей страны.

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Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Эрик Бакос
В ролях
Лесли Клак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Такая разная Коста-Рика 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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