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7.9
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Teri Meri Kahaniyaan
7.9
Teri Meri Kahaniyaan
, 2023
Teri Meri Kahaniyaan
Пакистан / мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.9
В ролях
Мавра Хокин
Хира Мани
Babar Ali
Wahaj Ali
Mehwish Hayat
Ramsha Khan
Zayn Khan
Irfan Motiwala
Dilawar
Sheheryar Munawar
Salman Saqib Sheikh
Shahanshah
Режиссер
Marina Khan
,
Набиль Куреши
Сценарист
Васай Чоудхури
,
Fizza Ali Meerza
,
Ali Abbas Naqvi
,
Basit Naqvi
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Пакистан
Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
29 июня 2023
Дата выхода
29 июня 2023
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$53 957
Производство
See Prime
Другие названия
Teri Meri Kahaniyaan
Еще
Рейтинг фильма
7.9
Оцените
13
голосов
6.8
IMDb
Обновлено 6 августа 2026
Отзывы о фильме
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