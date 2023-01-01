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Скоро в прокате "Восставшая из ада"
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Руби Гильман: Приключения кракена-подростка
Ruby Gillman, Teenage Kraken
Руби Гильман: Приключения кракена-подростка, 2023
2023 / США
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Жанр:
боевик
приключения
анимация
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Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Кирк Де Микко
В ролях
Джейн Фонда
Лана Кондор
Тони Коллетт
Колман Доминго
Все актеры и съемочная группа
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2023, Россия, драма
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Рецензия
Отзывы
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