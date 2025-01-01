Меню
Рубен, Рубен
Награды и номинации фильма Рубен, Рубен
Награды и номинации фильма Рубен, Рубен 1983
Оскар 1984
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
