Киноафиша Фильмы Рубен, Рубен Награды и номинации фильма Рубен, Рубен

Награды и номинации фильма Рубен, Рубен 1983

Оскар 1984 Оскар 1984
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1984 Золотой глобус 1984
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
