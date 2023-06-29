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Коронный бросок. Фильм
The First Slam Dunk
Коронный бросок. Фильм, 2022
2022 / Япония
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Жанр:
анимация
комедия
драма
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О фильме
Ханамичи Сакураги - хулиган, у которого долгое время не ладилось с девушками. Поступив в старшую школу Сёхоку, Ханамичи заинтересовался девушкой по имени Харуко, которая любит баскетбол.
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Продолжительность
2 часа 4 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в мире
29 июня 2023
Режиссер
Takehiko Inoue
В ролях
Masaya Fukunishi
Yoshiaki Hasegawa
Кацухиса Хоки
Tetsu Inada
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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