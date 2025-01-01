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Киноафиша Фильмы Fixed Fixed, 2025: актеры и роли

Fixed, 2025: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Генндий Тартаковский Генндий Тартаковский Genndy Tartakovsky
В ролях
Роландо Давила-Бельтран Rolando Davila-Beltran Идрис Эльба Идрис Эльба Idris Elba Кэтрин Хан Кэтрин Хан Kathryn Hahn Адам Дивайн Адам Дивайн Adam DeVine Фред Армисен Фред Армисен Fred Armisen
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
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