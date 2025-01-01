Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Лига Справедливости: Мир войны
Лига Справедливости: Мир войны, 2023: актеры и роли
Лига Справедливости: Мир войны, 2023: актеры и роли
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Jeff Wamester
Jeff Wamester
В ролях
Дженсен Эклс
Jensen Ackles
Стана Катик
Stana Katic
Мэтт Бомер
Matt Bomer
Фрэнк Грилло
Frank Grillo
Troy Baker
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
Половина выходного — и дело раскрыто: этот мини-сериал от Netflix с высоким рейтингом можно проглотить за 5 часов 15 минут
«Монолог фармацевта» и еще 6 аниме, которые особо отличились в 2025 году: упускать их ни в коем случае нельзя
«В нашей стране все тащат на себе женщины»: в новом сериале «Хай, систерс» этого не скрывают
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667