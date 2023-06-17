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6.2
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Свадебный контракт
6.2
Свадебный контракт
, 2023
The Wedding Contract
Канада, США / мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
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Цитаты
Места съёмок
6.2
О фильме
Ребекка, учительница, и Адам, руководитель рекламного агентства, с радостью планируют свою еврейскую свадьбу, но их свадьба и будущее оказываются под угрозой, когда Адам начинает новую рекламную кампанию, а их матери встречаются.
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В ролях
Моргана Уилли
Hannah
Джейк Эпстин
Adam
Бекка Тобин
Rebecca
Лаура Солтис
Dianne
Майкл Беняер
Rabbi Solomon
Коллин Вилер
Sadie
Barry W. Levy
Jacob
Адиль Заиди
Nick
Дэвид Кэй
Elliot
Питер Бенсон
Peter Pitt
Режиссер
Делуиз, Питер
Сценарист
Karen Berger
Композитор
Mikel Hurwitz
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада / США
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
17 июня 2023
Премьера в мире
17 июня 2023
Производство
Hallmark Channel, Lighthouse Pictures, MarVista Entertainment
Другие названия
The Wedding Contract, Pulmaleping
Еще
Рейтинг фильма
6.2
Оцените
11
голосов
6.2
IMDb
Обновлено 24 января 2024
Кадры из фильма
Цитаты
Rabbi Solomon
Различия делают брак живым.
Отзывы о фильме
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