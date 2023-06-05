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Дубай любой ценой
Киноафиша Фильмы Дубай любой ценой Отзывы о фильме «Дубай любой ценой»
Дубай любой ценой 2023 / Казахстан
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Отзывы о фильме «Дубай любой ценой»

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rffwert51 5 июня 2023, 19:40
Оценка
Классный фильм смешной интересный
5 июня 2023, 19:40 Ответить
Ansari Free fire 11 июня 2023, 21:27
Оценка
Очен красный фильм понравилось советую
11 июня 2023, 21:27 Ответить
Данияр Сафаргалиев 12 июня 2023, 17:24
Оценка
Не ходите с детьми. Кто им дал рейтинг 5+ ?! Я пришёл с детьми и мне было неловко местами. Плюсов нет ( только пара шуток ), сюжет банальнейший, всё предсказуемо, весь фильм из избитых приёмов и клише. Актёры одни и теже , что и во всех остальных кз комедиях. В общем, конвейер.
12 июня 2023, 17:24 Ответить
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