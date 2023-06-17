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Мать Тереза Мать Тереза
Киноафиша Фильмы Мать Тереза Отзывы о фильме «Мать Тереза»
Mother Teresa & Me Мать Тереза 2022 / Индия / Швейцария / Великобритания
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Мать Тереза»

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Даниил Орлов 17 июня 2023, 23:21
ознакомьтесь с биографией данной женщины, и сразу все намерения пойти в кино на её биографию отпадут
17 июня 2023, 23:21 Ответить
Киноафиша.инфо 18 июня 2023, 12:14
в ответ на сообщение Даниил Орлов от 17 июня 2023, 23:21
Добрый день! Спасибо за отзыв!
18 июня 2023, 12:14 Ответить
olgailina85 4 июля 2023, 17:49
Оценка
Солидарна)
4 июля 2023, 17:49 Ответить
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