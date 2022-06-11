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Постер фильма И дал им Бог драм-машину
7.4
Киноафиша Фильмы И дал им Бог драм-машину
7.4

И дал им Бог драм-машину

, 2022
God Said Give 'Em Drum Machines
США / документальный, исторический, музыка / 18+
Постер фильма И дал им Бог драм-машину
7.4

О фильме

Сегодня техно — это большая индустрия, стиль, европейские диджеи с серьезными гонорарами, однако этот жанр зародился в афроамериканском коммьюнити самого депрессивного города Америки, Детройта. Его отцы — чернокожие детройтские музыканты и продюсеры Деррик Мэй, Хуан Аткинс, Блейк Бакстер, Кевин Саундерсон, а этот фильм — их взгляд на эволюцию техно, история не столько про саму музыку, сколько про её культурный и социальный контекст.

В ролях

Хуан Аткинс
Майк Бэнкс
Блейк Бакстер
Гари Чандлер
Кен Кольер
Rik Davis
Mike Banks
David Depino
Detroit Symphony Orchestra
Jon Dixon
Steve Dunbar
Режиссер Kristian R. Hill
Сценарист Kristian R. Hill, Thomas Quarterman, Tim Roddy, Jennifer Washington
Композитор Reggie Dokes
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 11 июня 2022
Производство Washington Hill, XTR
Другие названия
God Said Give 'Em Drum Machines

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 29 мая 2023

Отзывы о фильме

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