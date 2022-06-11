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Сегодня техно — это большая индустрия, стиль, европейские диджеи с серьезными гонорарами, однако этот жанр зародился в афроамериканском коммьюнити самого депрессивного города Америки, Детройта. Его отцы — чернокожие детройтские музыканты и продюсеры Деррик Мэй, Хуан Аткинс, Блейк Бакстер, Кевин Саундерсон, а этот фильм — их взгляд на эволюцию техно, история не столько про саму музыку, сколько про её культурный и социальный контекст.