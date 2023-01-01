Акселератка, 1987

После окончания школы девушка Анюта, смышленая и целеустремлённая, владеющая приёмами боевых искусств, приходит устраиваться на работу в милицию. Её мечте не суждено сбыться, поскольку не позволяет возраст. Однако, юная героиня не отступает и вместе со своим другом, робким и нерешительным страховым агентом, которого называет Кузей, решает самостоятельно расследовать преступление, чтобы доказать свою значимость. Анюта внедряется в банду угонщиков автомобилей, при этом едва не сорвав операцию профессиональных сыщиков, которые тоже ведут это запутанное дело.