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Постер фильма Лига Европы УЕФА: Финал. Севилья - Рома
Киноафиша Фильмы Лига Европы УЕФА: Финал. Севилья - Рома

Лига Европы УЕФА: Финал. Севилья - Рома

, 2023
Венгрия / спорт / 18+
Постер фильма Лига Европы УЕФА: Финал. Севилья - Рома

О фильме

​31 мая - Финал Лиги Европы на большом экране!За победу в турнире сразятся шестикратный обладатель Кубка УЕФА/Лиги Европы - испанская "Севилья" и победитель Лиги конференций-2021/22 - итальянская "Рома". Единственная предыдущая встреча этих команд в еврокубках состоялась в 1/8 финала Лиги Европы-2019/20. Сможет ли команда Хосе Луиса Мендилибара забрать Кубок в седьмой раз или уступит его "Роме", которая не побеждала в турнире с 1991 года? Смотри в прямом эфире на больших экранах города!​

Детали фильма

Страна Венгрия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 31 мая 2023
Дата выхода
31 мая 2023 Казахстан 18+

Рейтинг фильма

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Обновлено 24 мая 2023

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