Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
31 мая - Финал Лиги Европы на большом экране!За победу в турнире сразятся шестикратный обладатель Кубка УЕФА/Лиги Европы - испанская "Севилья" и победитель Лиги конференций-2021/22 - итальянская "Рома". Единственная предыдущая встреча этих команд в еврокубках состоялась в 1/8 финала Лиги Европы-2019/20. Сможет ли команда Хосе Луиса Мендилибара забрать Кубок в седьмой раз или уступит его "Роме", которая не побеждала в турнире с 1991 года? Смотри в прямом эфире на больших экранах города!
|31 мая 2023
|Казахстан
|18+