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Постер фильма ГОК
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ГОК

, 2023
GOK
Казахстан / драма / 18+
Постер фильма ГОК

О фильме

Бизнесменам из Китая предлагают продать Казахстанский ГОК (Горно-Обогатительный Комбинат). Олигархи, мелкие чиновники, пугливые судьи - каждый из них получает со сделки свою долю, однако, один из них задается редкими для чиновника вопросами «Зачем продавать Родину?» и «Сколько она стоит?». Эти, казалось бы, простые механизмы могут создать глобальные подвижки в старых схемах, которые не берут в расчет жизни простых людей, зато основополагаются на крупных суммах в твердых валютах.

В ролях

Еркебулан Дайыров
Еркебулан Дайыров
Жан Байжанбаев
Михар Сажле
Сергей Уфимцев
Анатолий Креженчуков
Анатолий Креженчуков
Vyacheslav Balashov
Азиз Бейшеналиев
Азиз Бейшеналиев
Gulnur Kaliyeva
Елжас Рахимбеков
Азат Сейтметов
Данагуль Темирсултанова
Eljazz Rakhimbekov
Режиссер Олжас Баялбаев
Сценарист Mark Tantsuyev, Sabina Tussupova
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 25 мая 2023
Дата выхода
25 мая 2023 Казахстан 16+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Другие названия
GOK, GOK. Mining and Processing Plant, GOK. Complexe Minier et de Traitement, GOK. Impianto Minerario e di Lavorazione, GOK. Kon boyitish kombinati, KBK. Ken-bayytu kombinaty, Гірничо-збагачувальний комбінат, ГОК, ГОК. Кен байытуу комбинаты, КБК. Кен-байыту комбинаты

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Обновлено 6 мая 2025

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