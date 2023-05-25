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Бизнесменам из Китая предлагают продать Казахстанский ГОК (Горно-Обогатительный Комбинат). Олигархи, мелкие чиновники, пугливые судьи - каждый из них получает со сделки свою долю, однако, один из них задается редкими для чиновника вопросами «Зачем продавать Родину?» и «Сколько она стоит?». Эти, казалось бы, простые механизмы могут создать глобальные подвижки в старых схемах, которые не берут в расчет жизни простых людей, зато основополагаются на крупных суммах в твердых валютах.
|25 мая 2023
|Казахстан
|16+