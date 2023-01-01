Теневой круг, 2015

Автор международных бестселлеров Джеймс Перлофф рассказывает неизвестную историю Совета по международным отношениям (CFR) и о том, как эта организация позволяет нам понять наш мир - таким, каким мы его видим сегодня. Перлофф написал первую книгу о существовании CFR более 20 лет назад, и теперь он вернулся к этой теме с новой книгой под названием "Правда - одинокий воин", которая является исследовательской платформой для написания сценария для "Кольца теней". Программа рассказывает о событиях, которые привели к созданию CFR, о важных игроках, сыгравших большую роль в участии совета в американской политике, и о том, как CFR оказывает невероятное влияние на геополитическую повестку Соединенных Штатов и, следовательно, на события, которые сформировали наш мир за последние 100 лет.