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Теневой круг, 2015

2015 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Автор международных бестселлеров Джеймс Перлофф рассказывает неизвестную историю Совета по международным отношениям (CFR) и о том, как эта организация позволяет нам понять наш мир - таким, каким мы его видим сегодня. Перлофф написал первую книгу о существовании CFR более 20 лет назад, и теперь он вернулся к этой теме с новой книгой под названием "Правда - одинокий воин", которая является исследовательской платформой для написания сценария для "Кольца теней". Программа рассказывает о событиях, которые привели к созданию CFR, о важных игроках, сыгравших большую роль в участии совета в американской политике, и о том, как CFR оказывает невероятное влияние на геополитическую повестку Соединенных Штатов и, следовательно, на события, которые сформировали наш мир за последние 100 лет.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Филлип Остин Грин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Теневой круг 2 постера
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Теневой круг
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