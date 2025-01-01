Меню
Фильмы
Мулан: Рождение легенды
Трейлеры фильма «Мулан: Рождение легенды»
Мулан: Рождение легенды
Дублированный трейлер
2
0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Забудете про «Невский» и «Первый отдел» сразу: три сериала-детектива 2025 года, которые затмевают хиты
Так мог ли Димон спасти своих друзей? Один поступок в финале «Бумера» до сих пор не дает покоя зрителям
Софи Тернер меняет корону Сансы Старк на артефакты Лары Крофт: Amazon готовит самый масштабный сериал по Tomb Raider
Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг
Совмещаем приятное с полезным: топ-5 исторических драм, в которых нет и капли вымысла
Фаны «Смешариков» ревут: ну когда Нюша и Бараш будут вместе? Авторы неспроста топчутся на месте — есть план на будущее
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4»
