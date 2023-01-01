Альтернатива, 2023

Анна - самостоятельная и принципиальная. Будучи ограниченной в мобильности, она передвигается на инвалидной коляске, но не останавливается перед возникшими трудностями, вдохновляет других и всегда рассчитывает только на себя.

В реабилитационном центре, где Анна работает психологом, она знакомится с Максимом. Максим - воспитан бабушкой. Молод и не организован. С недавних пор в жизни Максима стал активно принимать участие отец. По его протекции Максим трудоустроился в социальный центр, и планирует дальше построить карьеру в Министерстве.