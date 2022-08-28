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Постер фильма Голубоглазый Японец
7.6
Киноафиша Фильмы Голубоглазый Японец
7.6

Голубоглазый Японец

, 83
Tokyo Giant: The Legend of Victor Starffin
Россия, США, Япония / документальный / 18+
Постер фильма Голубоглазый Японец
7.6

О фильме

Две сестры воссоединяются спустя 42 года разлуки, чтобы узнать историю своего легендарного отца. Виктор Старухин был беженцем из России, который преодолел нищету, ксенофобию и Вторую мировую войну, чтобы стать первой звездой бейсбола Японии.

В 1934 году, когда война была на горизонте, звезды американского бейсбола отправились в Японию с туром. Представьте себе удивление Бэйба Рута, когда он встретился с лучшим питчером Японии, 17-летним русским великаном Виктором Старухиным. После бегства из Царской России в Японию Виктора заклеймили гайдзином (чужаком), постоянным аутсайдером и эмигрантом без гражданства. Даже беспрецедентного успеха Виктора в японском бейсболе было недостаточно, чтобы спасти его от жизни, омраченной преследованием, кульминацией которого стало его помещение в «лагерь для интернированных жителей Запада» во время Второй мировой войны. Сегодня две его дочери живут на разных континентах – Лиз в Америке и Наташа в Японии. Они встречаются после 42 лет разлуки, чтобы раскрыть тайны своего отца, меняющейся личности, международного соперничества, трагической любви и чертовски быстрого мяча.

В ролях

Sadaharu Oh
Self
Victor Starffin
Self
Elizabeth Starffin
Self
Natasha Starffin
Self
Режиссер Чавдар Георгиев
Сценарист Чавдар Георгиев, Andrei Klimov
Композитор Andrea Grant
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / США / Япония
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 83
Премьера онлайн 5 июня 2023
Премьера в мире 28 августа 2022
Производство 1-2-3 Production, Trikita Entertainment, Wish Media
Другие названия
Tokyo Giant: The Legend of Victor Starffin, Blue Eeyed Japanese, the/Starffin, Starffin. По ту сторону восхода, Victor Starffin, Голубоглазый Японец, The Blue Eyed Japanese, The Blue-Eyed Japanese

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 12 голосов
8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 24 июля 2026

Отзывы о фильме

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