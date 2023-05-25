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Голубоглазый Японец
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Victor Starffin

Голубоглазый Японец, 83

83 / Россия / США / Япония
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О фильме

Две сестры воссоединяются спустя 42 года разлуки, чтобы узнать историю своего легендарного отца. Виктор Старухин был беженцем из России, который преодолел нищету, ксенофобию и Вторую мировую войну, чтобы стать первой звездой бейсбола Японии.

В 1934 году, когда война была на горизонте, звезды американского бейсбола отправились в Японию с туром. Представьте себе удивление Бэйба Рута, когда он встретился с лучшим питчером Японии, 17-летним русским великаном Виктором Старухиным. После бегства из Царской России в Японию Виктора заклеймили гайдзином (чужаком), постоянным аутсайдером и эмигрантом без гражданства. Даже беспрецедентного успеха Виктора в японском бейсболе было недостаточно, чтобы спасти его от жизни, омраченной преследованием, кульминацией которого стало его помещение в «лагерь для интернированных жителей Запада» во время Второй мировой войны. Сегодня две его дочери живут на разных континентах – Лиз в Америке и Наташа в Японии. Они встречаются после 42 лет разлуки, чтобы раскрыть тайны своего отца, меняющейся личности, международного соперничества, трагической любви и чертовски быстрого мяча.

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Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 83
Возраст 12+
Режиссер
Чавдар Георгиев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Голубоглазый Японец 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
20:00 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
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«Голубоглазый Японец» в кинотеатрах

чт 25
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