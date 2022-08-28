Голубоглазый Японец, 83

Две сестры воссоединяются спустя 42 года разлуки, чтобы узнать историю своего легендарного отца. Виктор Старухин был беженцем из России, который преодолел нищету, ксенофобию и Вторую мировую войну, чтобы стать первой звездой бейсбола Японии.

В 1934 году, когда война была на горизонте, звезды американского бейсбола отправились в Японию с туром. Представьте себе удивление Бэйба Рута, когда он встретился с лучшим питчером Японии, 17-летним русским великаном Виктором Старухиным. После бегства из Царской России в Японию Виктора заклеймили гайдзином (чужаком), постоянным аутсайдером и эмигрантом без гражданства. Даже беспрецедентного успеха Виктора в японском бейсболе было недостаточно, чтобы спасти его от жизни, омраченной преследованием, кульминацией которого стало его помещение в «лагерь для интернированных жителей Запада» во время Второй мировой войны. Сегодня две его дочери живут на разных континентах – Лиз в Америке и Наташа в Японии. Они встречаются после 42 лет разлуки, чтобы раскрыть тайны своего отца, меняющейся личности, международного соперничества, трагической любви и чертовски быстрого мяча.