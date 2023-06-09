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Чёрный клевер: Меч короля магов Чёрный клевер: Меч короля магов
Киноафиша Фильмы Чёрный клевер: Меч короля магов Отзывы о мультфильме «Чёрный клевер: Меч короля магов »
Black Clover: Sword of the Wizard King Чёрный клевер: Меч короля магов 2023 / Япония
9.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о мультфильме «Чёрный клевер: Меч короля магов »

Вся информация о мультфильме
Комментарии Обсудить в чате
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Kaneki 9 июня 2023, 12:48
Оценка
согласен
9 июня 2023, 12:48 Ответить
User 15 июня 2023, 09:04
Оценка
Он же 16 выходит?
15 июня 2023, 09:04 Ответить
mussafablack 16 июня 2023, 08:42
в ответ на сообщение User от 15 июня 2023, 09:04
Оценка
Да.
16 июня 2023, 08:42 Ответить
Kaneki 16 июня 2023, 17:04
Оценка
а в кинотеатрах покажете?
16 июня 2023, 17:04 Ответить
Senseless Shining 16 июня 2023, 19:18
в ответ на сообщение Kaneki от 16 июня 2023, 17:04
конечно,сколько человек придут!!!!ты и твой друг наверное окуп
16 июня 2023, 19:18 Ответить
Kaneki 16 июня 2023, 21:16
в ответ на сообщение Senseless Shining от 16 июня 2023, 19:18
Оценка
ну просто в кинотеатрах Ташкента редко показывают аниме(
16 июня 2023, 21:16 Ответить
Kaneki 16 июня 2023, 21:18
в ответ на сообщение Senseless Shining от 16 июня 2023, 19:18
Оценка
если покажут, то обязательно Ин Шаа Аллах пойдём с друзьями
16 июня 2023, 21:18 Ответить
mussafablack 17 июня 2023, 22:04
Оценка
Тоже интересно
17 июня 2023, 22:04 Ответить
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