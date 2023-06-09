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Чёрный клевер: Меч короля магов
Отзывы о мультфильме «Чёрный клевер: Меч короля магов »
Black Clover: Sword of the Wizard King
Чёрный клевер: Меч короля магов
2023 / Япония
Трейлер
9.6
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Kaneki
9 июня 2023, 12:48
Оценка
согласен
9 июня 2023, 12:48
1
0
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User
15 июня 2023, 09:04
Оценка
Он же 16 выходит?
15 июня 2023, 09:04
0
0
Ответить
mussafablack
16 июня 2023, 08:42
в ответ на сообщение
User от 15 июня 2023, 09:04
Оценка
Да.
16 июня 2023, 08:42
0
0
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Kaneki
16 июня 2023, 17:04
Оценка
а в кинотеатрах покажете?
16 июня 2023, 17:04
0
1
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Senseless Shining
16 июня 2023, 19:18
в ответ на сообщение
Kaneki от 16 июня 2023, 17:04
конечно,сколько человек придут!!!!ты и твой друг наверное окуп
16 июня 2023, 19:18
0
0
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Kaneki
16 июня 2023, 21:16
в ответ на сообщение
Senseless Shining от 16 июня 2023, 19:18
Оценка
ну просто в кинотеатрах Ташкента редко показывают аниме(
16 июня 2023, 21:16
0
0
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Kaneki
16 июня 2023, 21:18
в ответ на сообщение
Senseless Shining от 16 июня 2023, 19:18
Оценка
если покажут, то обязательно Ин Шаа Аллах пойдём с друзьями
16 июня 2023, 21:18
0
0
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mussafablack
17 июня 2023, 22:04
Оценка
Тоже интересно
17 июня 2023, 22:04
0
0
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