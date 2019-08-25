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Проект «Сущность»
4.0
Проект «Сущность»
, 2019
Entity Project
США / ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
4.0
В ролях
Stephanie Geiger
Sheleah Harris
Trisha
Каролина Леви
Gia Maulbeck
Valentina Ospina
Jandae Percem
Ken Raboy
Father James
Talisha Williams
Talisha
Режиссер
Jandae Percem
Сценарист
Jandae Percem
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2019
Премьера в мире
25 августа 2019
Производство
Oceans Filmworks
Другие названия
Entity Project, Progetto Entità
Еще
Рейтинг фильма
4.0
Оцените
10
голосов
3.4
IMDb
Обновлено 11 мая 2023
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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