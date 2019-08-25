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Постер фильма Проект «Сущность»
4.0
Киноафиша Фильмы Проект «Сущность»
4.0

Проект «Сущность»

, 2019
Entity Project
США / ужасы / 18+
Постер фильма Проект «Сущность»
4.0

В ролях

Stephanie Geiger
Sheleah Harris
Trisha
Каролина Леви
Gia Maulbeck
Valentina Ospina
Jandae Percem
Ken Raboy
Father James
Talisha Williams
Talisha
Режиссер Jandae Percem
Сценарист Jandae Percem
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 25 августа 2019
Производство Oceans Filmworks
Другие названия
Entity Project, Progetto Entità

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 10 голосов
3.4 IMDb
Обновлено 11 мая 2023

Отзывы о фильме

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