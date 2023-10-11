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Молодой Папа
Отзывы о фильме «Молодой Папа»
Padre Pio
Молодой Папа
2022 / Германия / Италия / Великобритания / США
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5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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Martha Marcy
11 октября 2023, 02:17
Оценка
Фильм совершенно беспощадный к зрителю, треть пришедших на показ ушла, не досмотрев его и до середины, вторая треть из вежливости терпела целый час, но не выдержав, тоже покинула зал. Тем не менее, несмотря на тягучесть и рефлексивность повествования, временами напоминающего театральную постановку, фильм имеет и сильные стороны: он очень красиво решен визуально, интересная манера съемки, красивые итальянские лица (затейливый эпизод с Азией Ардженто тоже как бонус), Шайа Лабаф, в конце концов, в заглавной роли. Фильм на большого любителя, но после просмотра нет ощущения, что фильм не удался, вполне цельное кинематографическое высказывание.
11 октября 2023, 02:17
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