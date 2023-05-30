Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Реинкарнация. Новая глава"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Киты: Стражи планеты
Отзывы о фильме «Киты: Стражи планеты»
Les gardiennes de la planète
Киты: Стражи планеты
2023 / Франция
Трейлер
7.8
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Билеты от 170 ₽
Смотрите за 1
Билеты от 170 ₽
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Киты: Стражи планеты»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Алиса Станкевич
30 мая 2023, 00:09
8 июня на больших экранах кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга стартует показ фильма "Киты: стражи планеты" 🐋 . Мы с 7-летним ребенком посмотрели фильм одними из первых, и после того как он закончился сын неоднократно задавал мне вопрос: "Когда мы ещё пойдем на китов"? 💙
Фильм действительно хороший: масштабный (его снимали 2,5 года), красивый (снятый в четырех разных уголках мира в 4К), с великолепной музыкой (от изящного джаза до авторской песни). Озвучен он двумя известными людьми: оскароносным французским актёром Жаном Дюжарденом (оригинал с субтитрами) и популярным российским актером Сергеем Буруновым (дубляж).
Фильм представляет собой уникальное путешествие, где главными героями являются горбатые киты. Вместе с ними мы проплывем 10.000 км. в период миграции, опустимся на глубину 4000 кв. м. не побоявшись ни давления, ни холода; услышим их пение (кстати, люди и киты — единственные млекопитающие способные петь), и узнаем, что живут некоторые виды китов до 240 лет и могут голодать целых восемь месяцев!
Но в фильме есть не только добрая история, но показываются и очень грустные вещи: загрязнение окружающей среды и многовековое истребление китов ради наживы. Я уверена, что после просмотра этого фильма люди станут чуточку добрее и задумаются о том, что они всего лишь гости на этой планете и нужно обязательно жить в гармонии с природой 🐋👥.
30 мая 2023, 00:09
2
0
Ответить
derg-s
18 июня 2023, 19:33
Оценка
Познавательный научно-популярный фильм о жизни китов. Вы получите удовольствие от наблюдения за этими гигантами. Конечно, смотреть на то как плавают киты можно очень долго, но хотелось бы побольше интересных фактов из жизни самых больших животных на нашей планете. Это попытка снять документальное кино с стиле игрового, где в главной роли снялись киты. На мой взгляд, через чур смещен акцент в сторону творческой составляющей в ущерб содержательной. Все равно рекомендую для просмотра, особенно полезно посмотреть ученикам старших классов.
18 июня 2023, 19:33
0
0
Ответить
Антон Марченков
25 июня 2023, 15:05
Оценка
Шикарный фильм. Оперпторская работа, графика, выше всяких похвал - музыкальное сопровождение. Отличный посыл.
25 июня 2023, 15:05
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
25 июня 2023, 20:06
в ответ на сообщение
Антон Марченков от 25 июня 2023, 15:05
Добрый день! Спасибо за отзыв!
25 июня 2023, 20:06
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Хранители
4 комментария
Барби
69 комментариев
Круче некуда
13 комментариев
Кентавр
57 комментариев
Исправь меня, если сможешь
1 комментарий
После
41 комментарий
Любовь как бестселлер
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Просто супер
Отзывы
2022, Норвегия, анимация, семейный
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Related video
Иностранцы не зря боятся русской сказки: настоящий финал «Морозко» удивляет жестокостью
Баловень судьбы: американской дочери Валерия Николаева можно позавидовать
Этот тест поможет понять себя лучше любого психолога: потребуется всего пару секунд
Годы вновь берут свое: Юрий Гальцев изменился так, что не узнать
Словно советская коммуналка: вот где вынуждена доживать свой век первая жена Кончаловского
Сын стал бояться отца: происходящее в семье Газманова больше не секрет
Звезда «Экипажа» опустилась на самое дно: после вмешательства Малахова ее не узнать
Имена героев из «Джентльменов удачи» скрыли от зрителей: наконец-то они известны
Звезда СССР отказался играть Мюллера - и правильно сделал: увидев его, волосы встанут дыбом
Эти знаки Зодиака главные льстецы: их комплиментам не стоит доверять
Тест: какой у вас EQ?
В семью «Симпсонов» затесался русский: наконец-то все стало на свои места
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Фильм действительно хороший: масштабный (его снимали 2,5 года), красивый (снятый в четырех разных уголках мира в 4К), с великолепной музыкой (от изящного джаза до авторской песни). Озвучен он двумя известными людьми: оскароносным французским актёром Жаном Дюжарденом (оригинал с субтитрами) и популярным российским актером Сергеем Буруновым (дубляж).
Фильм представляет собой уникальное путешествие, где главными героями являются горбатые киты. Вместе с ними мы проплывем 10.000 км. в период миграции, опустимся на глубину 4000 кв. м. не побоявшись ни давления, ни холода; услышим их пение (кстати, люди и киты — единственные млекопитающие способные петь), и узнаем, что живут некоторые виды китов до 240 лет и могут голодать целых восемь месяцев!
Но в фильме есть не только добрая история, но показываются и очень грустные вещи: загрязнение окружающей среды и многовековое истребление китов ради наживы. Я уверена, что после просмотра этого фильма люди станут чуточку добрее и задумаются о том, что они всего лишь гости на этой планете и нужно обязательно жить в гармонии с природой 🐋👥.
Авторизация по e-mail