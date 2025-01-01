Меню
Фильмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Трейлеры фильма «Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы»
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Уже в топе-10 Netflix и на 80% одобрен критиками: легкий мини-сериал из Британии в духе «Девочек» для отключки мозга
Софи Тернер меняет корону Сансы Старк на артефакты Лары Крофт: Amazon готовит самый масштабный сериал по Tomb Raider
Как Боран мог выжить в «Далеком городе»: способ действительно был, но крайне сомнительный
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
Балабанова хлебом не корми — дай переозвучить: в «Брате» многие говорят чужими голосами, но Сухорукову повезло меньше всех
Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)
Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4»
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг
