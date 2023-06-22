В прокат выходит «Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы» – малобюджетный фильм ужасов Патриции Кепа и Акорье Уайта, который легко мог бы стать участником таких престижных хоррор-фестивалей, как SCREAMFEST, A Night of Horror и Fantasia. Оригинальное название фильма переводится как «Шкатулка для мелочей». Тихая и нарочито скромная картина заблаговременно готовит зрителя к финальному откровению, вдохновленному фильмом «Прочь» Джордана Пила, но оттого не менее…
Главная пара: абьюзеры с семейными проблемами.
Бабка зачет, ставим лайк.
Нужно, неинтересно, затянуто.
Придти выспаться самое то.
Однозначно стоит повторного просмотра.
Оскар России
Не ужасы, просто фильм с актёрами-на любителя. Полтора часа ни о чем. Приехать выспаться, возможно, без периодичечкого грохота. Без рекомендации!
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