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Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Киноафиша Фильмы Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы Отзывы о фильме «Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы»
Trinket Box Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы 2023 / США
5.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 2.9
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Отзывы о фильме «Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В прокат выходит «Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы» – малобюджетный фильм ужасов Патриции Кепа и Акорье Уайта, который легко мог бы стать участником таких престижных хоррор-фестивалей, как SCREAMFEST, A Night of Horror и Fantasia. Оригинальное название фильма переводится как «Шкатулка для мелочей». Тихая и нарочито скромная картина заблаговременно готовит зрителя к финальному откровению, вдохновленному фильмом «Прочь» Джордана Пила, но оттого не менее…

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User 22 июня 2023, 23:30
Оценка
Это просто мелодрама ,ничего страшного нет
22 июня 2023, 23:30 Ответить
emili.layrons 23 июня 2023, 10:01
Оценка
👎
23 июня 2023, 10:01 Ответить
User 24 июня 2023, 00:50
Оценка
Кошмар. Не интересно, не страшно. Моментами смешно.
24 июня 2023, 00:50 Ответить
pankatiken891 24 июня 2023, 03:00
Оценка
Пойдёт
24 июня 2023, 03:00 Ответить
Саша Карпенко 27 июня 2023, 15:15
Оценка
Очень страшный и крутой !!!!
27 июня 2023, 15:15 Ответить
Наталия Тихонова 28 июня 2023, 19:46
Бред вообще. Ни сюжетной линии, ни страшных событий. Лучше Звонка ничего не придумали
28 июня 2023, 19:46 Ответить
Тимофей Бредихин 29 июня 2023, 00:11
Оценка
Херь полная, не испугались.
Главная пара: абьюзеры с семейными проблемами.
Бабка зачет, ставим лайк.
Нужно, неинтересно, затянуто.
Придти выспаться самое то.
Однозначно стоит повторного просмотра.
Оскар России
29 июня 2023, 00:11 Ответить
Киноафиша.инфо 29 июня 2023, 11:25
в ответ на сообщение Тимофей Бредихин от 29 июня 2023, 00:11
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
29 июня 2023, 11:25 Ответить
Киноафиша.инфо 29 июня 2023, 11:25
в ответ на сообщение Наталия Тихонова от 28 июня 2023, 19:46
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
29 июня 2023, 11:25 Ответить
Киноафиша.инфо 29 июня 2023, 11:26
в ответ на сообщение Наталия Тихонова от 28 июня 2023, 19:46
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
29 июня 2023, 11:26 Ответить
Екатерина Потапова 29 июня 2023, 18:53
Оценка
Фильм ну очень, не интересный. Нудный, затянутый сюжет. Не тратьте время и деньги!
29 июня 2023, 18:53 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2023, 11:22
в ответ на сообщение Екатерина Потапова от 29 июня 2023, 18:53
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
30 июня 2023, 11:22 Ответить
nessy1988 3 июля 2023, 00:01
Полный бред!
Не ужасы, просто фильм с актёрами-на любителя. Полтора часа ни о чем. Приехать выспаться, возможно, без периодичечкого грохота. Без рекомендации!
3 июля 2023, 00:01 Ответить
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