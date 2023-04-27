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Дочь, 2023

2023 / Киргизия
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О фильме

Это история любви парня и девушки! Воспитанник детского дома, мечтал поступить в академию и стать следователем, но жизнь распорядилась так, что его мечты не сбылись. Главный герой ставит цель пусть и неправильно, но «быстро заработать» деньги и улететь заграницу со своей возлюбленной-Адель, и начать новую жизнь. Однако он еще не знает, что Адель является единственной дочерью бизнесмена, с криминальным прошлым в 90-х. Отцовская любовь и опека не позволяют даже и думать о том, что дочь может улететь далеко заграницу со своим парнем. Ильгизу все же удастся получить одобрение ее отца на помолвку, но последствия его «быстрого заработка» плохо скажутся на Адель, в следствии чего ее отец берет все в свои руки и решает проблему кардинально.

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Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 27 апреля 2023
Режиссер
Белек Тургунов
В ролях
Марат Амираев
Саламат Калыбек Уулу
Элина Айтпаева
Руслан Орозакунов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дочь 1 постер
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