Дочь, 2023

Это история любви парня и девушки! Воспитанник детского дома, мечтал поступить в академию и стать следователем, но жизнь распорядилась так, что его мечты не сбылись. Главный герой ставит цель пусть и неправильно, но «быстро заработать» деньги и улететь заграницу со своей возлюбленной-Адель, и начать новую жизнь. Однако он еще не знает, что Адель является единственной дочерью бизнесмена, с криминальным прошлым в 90-х. Отцовская любовь и опека не позволяют даже и думать о том, что дочь может улететь далеко заграницу со своим парнем. Ильгизу все же удастся получить одобрение ее отца на помолвку, но последствия его «быстрого заработка» плохо скажутся на Адель, в следствии чего ее отец берет все в свои руки и решает проблему кардинально.