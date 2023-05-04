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Астрал. Женщина в черном
Отзывы о фильме «Астрал. Женщина в черном»
From Black
Астрал. Женщина в черном
2023 / США
Смотреть трейлер
5.8
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Астрал. Женщина в черном»
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User
4 мая 2023, 00:24
Оценка
Я думала будет та баба-мужик как в первой части астрала…Эх…
4 мая 2023, 00:24
0
0
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kannavarorama
8 июня 2023, 12:41
Оценка
Это не тот Астрал. Продолжение Астрала, 5 часть будет называться красная дверь и выйти должна в июле
8 июня 2023, 12:41
1
0
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kreven.bk
15 июня 2023, 23:38
Оценка
Фильм ни о чём, никакой связи с «Астралом»! Режисёру нужно по рукам надавать и посадить в песочницу! А кому фильм понравился, те кто оценил фильм в четыре звезды, посадить рядом с ним же! И пусть играют - отсталые… Где нормальные фильмы???
15 июня 2023, 23:38
0
0
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Киноафиша.инфо
16 июня 2023, 10:04
в ответ на сообщение
kreven.bk от 15 июня 2023, 23:38
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
16 июня 2023, 10:04
0
0
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User
19 июня 2023, 00:39
Оценка
Ожидали большего от фильма.Предыдущие части были более интереснее и захватывающее.Эта часть полностью разочаровала,очень много скучных и нудных моментов,под конец фильма было немного оживление,но сам конец фильма так и не понятным остался..Не советую,пустая трата времени!
19 июня 2023, 00:39
0
0
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akim_2118
19 июня 2023, 02:19
Оценка
Фильм полностью хреновый, если вы смотрите ужастики что бы испугаться или получить захватывающие ощущения то точно не смотрите эту хрень, не советую!!
19 июня 2023, 02:19
0
0
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morro92
19 июня 2023, 09:46
Оценка
Хуже фильма ужасов не видел!!!
Полный отстой, безполезная трата времени и денег!!!
19 июня 2023, 09:46
0
0
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User
4 июля 2023, 12:19
Оценка
На самом деле, фильм довольно не плохой! Есть сюжет (довольно интересный) и концовка/развяка в конце оставляет варианты подумать!
4 июля 2023, 12:19
0
0
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Сергей Майами
21 июля 2023, 23:58
Оценка
Невероятно мощный психологический триллер! Сюжет держит от и до! Рекомендую всем кому за 85!
21 июля 2023, 23:58
0
0
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Киноафиша.инфо
23 июля 2023, 12:38
в ответ на сообщение
Сергей Майами от 21 июля 2023, 23:58
Добрый день! Спасибо за отзыв!
23 июля 2023, 12:38
0
0
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pavel.demid94
29 июля 2023, 15:49
Оценка
Шикарный
29 июля 2023, 15:49
0
0
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Киноафиша.инфо
30 июля 2023, 12:24
в ответ на сообщение
pavel.demid94 от 29 июля 2023, 15:49
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв!
30 июля 2023, 12:24
0
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