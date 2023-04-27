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Хотя бы кинода 2
Отзывы о фильме «Хотя бы кинода 2»
Hotya by kinoda 2
Хотя бы кинода 2
2023 / Казахстан
мало голосов
Оцените
7
голосов
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Aseke Aliyev
27 апреля 2023, 21:43
Оценка
Просто огонь 🔥
27 апреля 2023, 21:43
0
0
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Киноафиша.инфо
28 апреля 2023, 11:36
в ответ на сообщение
Aseke Aliyev от 27 апреля 2023, 21:43
Добрый день! Рады, что вам понравился фильм 😊 Спасибо, что поделились мнением!
28 апреля 2023, 11:36
0
0
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User
29 апреля 2023, 09:05
Актерский состав👍😃
10/10🔥
Отдуши посмеялись 😂👍👍
29 апреля 2023, 09:05
0
0
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Киноафиша.инфо
29 апреля 2023, 12:47
в ответ на сообщение
User от 29 апреля 2023, 09:05
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв! Рады, что фильм доставил вам удовольствие 😊
29 апреля 2023, 12:47
0
0
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Kuzimbaev_088
2 мая 2023, 22:17
Оценка
👍🏻
2 мая 2023, 22:17
0
0
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zeinollinovb
12 мая 2023, 15:22
Оценка
Здравствуйте! Сегодня сходил на данный фильм, очень понравился. Актёрский состав подобран супер 👍👍👍⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
12 мая 2023, 15:22
0
0
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zeinollinovb
12 мая 2023, 15:22
Оценка
Можно будет узнать саундтрек к этому фильму как называется и есть ли он в интернете?!
12 мая 2023, 15:22
0
0
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Киноафиша.инфо
12 мая 2023, 16:34
в ответ на сообщение
zeinollinovb от 12 мая 2023, 15:22
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
12 мая 2023, 16:34
0
0
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10/10🔥
Отдуши посмеялись 😂👍👍
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