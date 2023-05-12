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Неймар
Neymar
Неймар, 2023
2023 / Индия
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Жанр:
комедия
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о выходе в прокат
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
12 мая 2023
Режиссер
Судхи Мэддисон
В ролях
Мэтью Томас
Наслен
Джонни Антони
Гитхи Сангета
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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