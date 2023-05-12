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Неймар
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Neymar

Неймар, 2023

2023 / Индия
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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 12 мая 2023
Режиссер
Судхи Мэддисон
В ролях
Мэтью Томас
Наслен
Джонни Антони
Гитхи Сангета
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неймар 1 постер
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