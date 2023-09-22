Спеде, 2023

В ролях
Рику Ниеминен
Pertti 'Spede' Pasanen
Аку Сипола
Vesa-Matti Loiri
Йонас Нордман
Ere Kokkonen
Микко Тойсси
Simo Salminen
Йонна Ярнефелт
Tuija Leppänen
Тейо Элоранта
Edvin Laine
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Алекси Деликурас
Сценарист
Олли Хайкка, Марко Талли, Алекси Деликурас, Antti Heikkinen, Tuomas Marjamäki
Композитор
Simo Pitkänen
Детали фильма
Страна
Финляндия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
22 сентября 2023
Дата выхода
|22 сентября 2023
|Финляндия
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|Tulossa
Бюджет
€2 000 000
Производство
Yellow Film & TV, Nordisk Film, Mainostelevisio (MTV3)
Другие названия
Spede, Spede - För att det är roligt