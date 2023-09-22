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Spede

Спеде, 2023

2023 / Финляндия
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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 22 сентября 2023
Режиссер
Алекси Деликурас
В ролях
Лаури Тилканен
Минка Куустонен
Аарне Лехти
Рику Ниеминен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Спеде 1 постер
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