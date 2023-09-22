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Постер фильма Спеде
5.6
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5.6

Спеде

, 2023
Spede
Финляндия / биография / 18+
Постер фильма Спеде
5.6

В ролях

Лаури Тилканен
Jukka Virtanen
Минка Куустонен
Pirjo Pasanen
Аарне Лехти
Рику Ниеминен
Pertti 'Spede' Pasanen
Аку Сипола
Vesa-Matti Loiri
Йонас Нордман
Ere Kokkonen
Микко Тойсси
Simo Salminen
Йонна Ярнефелт
Tuija Leppänen
Антти Хейккинен
Reka
Танели Мякеля
Eino S. Repo
Тейо Элоранта
Edvin Laine
Режиссер Алекси Деликурас
Сценарист Олли Хайкка, Марко Талли, Алекси Деликурас, Antti Heikkinen, Tuomas Marjamäki
Композитор Simo Pitkänen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 22 сентября 2023
Дата выхода
22 сентября 2023 Финляндия Tulossa
Бюджет €2 000 000
Производство Yellow Film & TV, Nordisk Film, Mainostelevisio (MTV3)
Другие названия
Spede, Spede - För att det är roligt

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 11 голосов
5.1 IMDb
Обновлено 18 апреля 2023

Отзывы о фильме

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