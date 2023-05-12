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Собачий род Собачий род
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Dogborn

Собачий род, 2022

2022 / Швеция
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Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 12 мая 2023
Режиссер
Изабелла Карбонелл
В ролях
Сильвана Имам
Филипп Орос
Эмма Лу
Миа Лю
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Собачий род 1 постер
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