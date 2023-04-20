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Ибн Эль-Хадж Ахмад
Ibn El Hajj Ahmad
Ибн Эль-Хадж Ахмад, 2023
2023 / Египет
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Жанр:
комедия
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о выходе в прокат
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Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
20 апреля 2023
Режиссер
Моатаз Эль Тони
В ролях
Rahma Ahmed Farag
Сайед Рагаб
Аида Рияд
Сабри Фаваз
Мустафа Гариб
Все актеры и съемочная группа
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