Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катак. Ледниковый побег"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Солнце на вкус
Отзывы о фильме «Солнце на вкус»
Солнце на вкус
2023 / Россия / Узбекистан
Трейлер
7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Солнце на вкус»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Юлия
10 июня 2023, 20:59
Оценка
Добрый, приятный фильм. Красивые виды Узбекистана, пусть реклама, но правильная. Понравилась игра Александра Ильина, Андрея Мерзликина, Камилы Якубовой. Правильные посылы: деньги - не главное, дружба народов, знание - сила, связь поколений. Ослик понравился) Не понравилась линия про развод родителей, к чему это, дети сейчас и без того тревожные. Расстроили диалоги примитивные, упрощённые, сжатые. Рассказ деда, как его воспитали чужие люди как-то замят, а жаль. В целом рада, что появляются такие фильмы, не жалею, что сводила ребенка. Рекомендую.
10 июня 2023, 20:59
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
11 июня 2023, 11:55
в ответ на сообщение
Юлия от 10 июня 2023, 20:59
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
11 июня 2023, 11:55
0
0
Ответить
ღღღ М ღღღ
11 июня 2023, 15:44
Оценка
Не понравился. Дети вообще уснули. Очень нудный фильм .Да ещё в зале была духота (11.06). Фильм начался не во время. Все начали возмущаться. Оказалось что его забыли нам включить. В общем зря потраченное время.
11 июня 2023, 15:44
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
11 июня 2023, 16:30
в ответ на сообщение
ღღღ М ღღღ от 11 июня 2023, 15:44
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился ☹️ Спасибо за отзыв!
11 июня 2023, 16:30
0
0
Ответить
Марина Пурахина (Щукина)
17 июня 2023, 23:31
Оценка
😀
17 июня 2023, 23:31
0
0
Ответить
Марина Пурахина (Щукина)
17 июня 2023, 23:31
Оценка
Отличный фильм! Добрый, теплый! Исторический, узнали много нового и интересного. Хорошая игра актеров.Респект молодому поколению актеров Басову Л, Якубовой К. Фильм с правильным посылом о любви, дружбе, взаимовыручке.
17 июня 2023, 23:31
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
18 июня 2023, 12:15
в ответ на сообщение
Марина Пурахина (Щукина) от 17 июня 2023, 23:31
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
18 июня 2023, 12:15
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Криминальный Город: Разборки В Пусане
1 комментарий
Круче некуда
9 комментариев
Барби
25 комментариев
Кукла. Реинкарнация зла
3 комментария
Кентавр
40 комментариев
Гипнотик
27 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
34 комментария
Русалочка
25 комментариев
Восставшая из ада
10 комментариев
Восстание зловещих мертвецов
5 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Отзывы
2023, Китай, анимация
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Пробирает до мурашек: близнецу звезды «Крестного отца» была уготована жуткая участь
Теперь понятно, откуда у Борщевой из Сomedy Woman такая нестандартная внешность: вся в отца-иностранца
Меры не знают: три знака Зодиака, которые не могут отказаться от спиртного
Тест: во сколько лет вам лучше выйти замуж?
Народ обомлел, увидев фото первого мужчины Ляйсан Утяшевой: вот кого она окрутила
Помните разбитого инсультом Алексея Янина? Взгляните, что стало с его женой
Предстала на экране в пугающем виде: «официантку Клаву» на роль бомжа даже не гримировали
Скрыть очевидное не вышло: что не так с Ромой Букиным из продолжения «Счастливы вместе»
Злодейку из сериала «Моя вторая мама» не узнать: пластика пошла на пользу
Дана Борисова отправила 15-летнюю дочь на увеличение губ: от естественной красоты не осталось ни следа
Рощин из «Хождения по мукам» 38 лет прятал сына: причина шокирует
Трудно поверить: о родстве леди Ди с главной бунтаркой Голливуда мало кто знал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail