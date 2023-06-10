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Солнце на вкус Солнце на вкус
Киноафиша Фильмы Солнце на вкус Отзывы о фильме «Солнце на вкус»
Солнце на вкус 2023 / Россия / Узбекистан
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Солнце на вкус»

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Юлия 10 июня 2023, 20:59
Оценка
Добрый, приятный фильм. Красивые виды Узбекистана, пусть реклама, но правильная. Понравилась игра Александра Ильина, Андрея Мерзликина, Камилы Якубовой. Правильные посылы: деньги - не главное, дружба народов, знание - сила, связь поколений. Ослик понравился) Не понравилась линия про развод родителей, к чему это, дети сейчас и без того тревожные. Расстроили диалоги примитивные, упрощённые, сжатые. Рассказ деда, как его воспитали чужие люди как-то замят, а жаль. В целом рада, что появляются такие фильмы, не жалею, что сводила ребенка. Рекомендую.
10 июня 2023, 20:59 Ответить
Киноафиша.инфо 11 июня 2023, 11:55
в ответ на сообщение Юлия от 10 июня 2023, 20:59
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
11 июня 2023, 11:55 Ответить
ღღღ М ღღღ 11 июня 2023, 15:44
Оценка
Не понравился. Дети вообще уснули. Очень нудный фильм .Да ещё в зале была духота (11.06). Фильм начался не во время. Все начали возмущаться. Оказалось что его забыли нам включить. В общем зря потраченное время.
11 июня 2023, 15:44 Ответить
Киноафиша.инфо 11 июня 2023, 16:30
в ответ на сообщение ღღღ М ღღღ от 11 июня 2023, 15:44
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился ☹️ Спасибо за отзыв!
11 июня 2023, 16:30 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 17 июня 2023, 23:31
Оценка
😀
17 июня 2023, 23:31 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 17 июня 2023, 23:31
Оценка
Отличный фильм! Добрый, теплый! Исторический, узнали много нового и интересного. Хорошая игра актеров.Респект молодому поколению актеров Басову Л, Якубовой К. Фильм с правильным посылом о любви, дружбе, взаимовыручке.
17 июня 2023, 23:31 Ответить
Киноафиша.инфо 18 июня 2023, 12:15
в ответ на сообщение Марина Пурахина (Щукина) от 17 июня 2023, 23:31
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
18 июня 2023, 12:15 Ответить
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