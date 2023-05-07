Средь шумного бала, 2023

Кристоф Лой превращает программу романсов Чайковского в проникновенный вечер воспоминаний и размышлений, который по-своему откликнется в душе каждого. Программа из 24 пьес П. И. Чайковского создаёт ощущение интимного музыкального спектакля с пятью персонажами и их контрастирующими эмоциями: невысказанное чувство любви перемежается поиском упоительных мгновений, печаль от разрыва отношений раз за разом сменяется отстранённостью и одиночеством. Между персонажами рождается связь, раскрывающая несбыточные желания, подавленные воспоминания и эмоциональные зависимости каждого из героев. Поэтически насыщенный калейдоскоп образов также отсылает к мотивам из личной биографии Чайковского. Постановка Кристофа Лоя включает редко исполняемые романсы, короткие пьесы для фортепиано и камерную музыку.