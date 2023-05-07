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Средь шумного бала
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None But the Lonely Heart

Средь шумного бала, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Кристоф Лой превращает программу романсов Чайковского в проникновенный вечер воспоминаний и размышлений, который по-своему откликнется в душе каждого. Программа из 24 пьес П. И. Чайковского создаёт ощущение интимного музыкального спектакля с пятью персонажами и их контрастирующими эмоциями: невысказанное чувство любви перемежается поиском упоительных мгновений, печаль от разрыва отношений раз за разом сменяется отстранённостью и одиночеством. Между персонажами рождается связь, раскрывающая несбыточные желания, подавленные воспоминания и эмоциональные зависимости каждого из героев. Поэтически насыщенный калейдоскоп образов также отсылает к мотивам из личной биографии Чайковского. Постановка Кристофа Лоя включает редко исполняемые романсы, короткие пьесы для фортепиано и камерную музыку.

Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2023
Возраст 16+
Режиссер
Кристоф Лой
В ролях
Владислав Сулимский
Олеся Головнева
Келси Лауритано
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Киномакс Водный
15:00 от 650 ₽
Киномакс Мозаика
15:00 от 650 ₽
Полное расписание и билеты
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«Средь шумного бала» в кинотеатрах

вс 7
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Киномакс Водный Водный стадион
2D
15:00 от 650 ₽
Киномакс Мозаика Кожуховская
2D
15:00 от 650 ₽
Киномакс Пражская Пражская
2D
15:00 от 650 ₽
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