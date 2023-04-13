Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ксоксанлар
Киноафиша Фильмы Ксоксанлар

Ксоксанлар

, 2023
Xoxanlar
Азербайджан / комедия / 18+
Постер фильма Ксоксанлар

Детали фильма

Страна Азербайджан
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 13 апреля 2023
Дата выхода
13 апреля 2023 Азербайджан 12+

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 10 апреля 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
С первыми холодами тащу на дачу мешок угля: 5 минут – и на следующий год никакой затхлости в доме
Почти 10 тысяч рублей прибавки к пенсиям начислят на карты уже в сентябре: но повышение выплат ждет не всех
Подглядела, как японцы греются в квартире без отопления: беру 3 идеи на холодный сентябрь
Включите в сентябре — и осень официально начнется: 5 фильмов по версии ОККО, после которых хочется плед, чай и дождь за окном
«Трейлер так себе, но каст топовый»: новый сериал с Васильевым сравнивают с «Лэндменом» и даже «Во все тяжкие»
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
«Что же из этого следует? Следует тест!»: вспомните 5 осенних фильмов СССР по строчке из песни
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
После «Чёрного зеркала» казалось, что удивить уже нечем: 3 фантастических фильма Netflix, которые снова в ТОПе
Веларионы были в «Игре престолов», но мало кто заметил — одного из последних представителей рода погубил Ланнистер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше