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Ксоксанлар
Ксоксанлар
, 2023
Xoxanlar
Азербайджан / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Постеры
Детали фильма
Страна
Азербайджан
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
13 апреля 2023
Дата выхода
13 апреля 2023
Азербайджан
12+
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 10 апреля 2023
Отзывы о фильме
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