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Раздумье, 2007

2007 / США
2.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.7
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О фильме

У Кристи в жизни не было забот. До этого момента. Раньше девчонка даже подумать не могла, что с ней может приключиться что-нибудь странное и необъяснимое. Но это всё - таки однажды произошло. Теперь Кристи часто видит призрак. Неизвестный мальчик, который видится героине, не даёт ей покоя, преследуя, буквально, повсюду. Призрак не даёт покоя! Вслед за этим происходит череда необъяснимых событий, которые оказываются еще более угрожающими. Сверстники героини, которые играют в хоккей и составляют школьную команду, один за другим начинают бесследно исчезать. После чего их начали находить убитыми. От такого круговорота событий Кристи впадает в депрессию, выхода из которой она просто-напросто не видит. Ее знакомые бесследно пропадают, а призрак мальчика стал приходить всё чаще. Что же он сделает на этот раз?

2.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2007
Режиссер
Дуглас Элфорд-Аргент
В ролях
Ян М. Янссен
Кристиан Капалик
Питер Джеймс
Макс Хаузер
Том Лалли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Раздумье 1 постер
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