Пуккаалам, 2023

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о выходе в прокат 9.4 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 9.4 Продолжительность 2 часа 17 минут Год выпуска 2023 Премьера в мире 13 апреля 2023 Режиссер Ганеш Радж В ролях Виджаярагхаван К.П.А.К. Лила Бэзил Джозеф Вайнет Сринивасан Все актеры и съемочная группа 2 постера

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