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Био оружие Альфа Био оружие Альфа
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Project E.1337: ALPHA

Био оружие Альфа, 2022

2022 / США
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме

Будущее человечества под угрозой. Из-за опасного вируса люди лишаются зрения, а биолаборатории безуспешно ищут лекарство от этой напасти. Тогда одна из менеджеров компании «Мирако», занимающейся разработкой вакцин, предлагает начальству использовать наработки талантливого ученого Хау, который ранее работал над лекарством от рака. Уникальные технологии генной инженерии могут спасти тысячи жизней, но директора «Мирако» не хотят проводить опыты на людях. Тем не менее, Хау получает секретную лабораторию, где начинает работать над созданием суперсолдат.

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Джейсон Л. Ванг
В ролях
Шелби Брунн
Михаил Витович
Стефани Барбер
Кармен Гангале
Тейлор Нелмс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Био оружие Альфа 1 постер
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