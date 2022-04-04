Био оружие Альфа, 2022

Будущее человечества под угрозой. Из-за опасного вируса люди лишаются зрения, а биолаборатории безуспешно ищут лекарство от этой напасти. Тогда одна из менеджеров компании «Мирако», занимающейся разработкой вакцин, предлагает начальству использовать наработки талантливого ученого Хау, который ранее работал над лекарством от рака. Уникальные технологии генной инженерии могут спасти тысячи жизней, но директора «Мирако» не хотят проводить опыты на людях. Тем не менее, Хау получает секретную лабораторию, где начинает работать над созданием суперсолдат.
|4 апреля 2022
|США