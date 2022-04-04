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Постер фильма Био оружие Альфа
3.7
Киноафиша Фильмы Био оружие Альфа
3.7

Био оружие Альфа

, 2022
Project E.1337: ALPHA
США / боевик, драма, фантастика / 18+
Постер фильма Био оружие Альфа
3.7

О фильме

Будущее человечества под угрозой. Из-за опасного вируса люди лишаются зрения, а биолаборатории безуспешно ищут лекарство от этой напасти. Тогда одна из менеджеров компании «Мирако», занимающейся разработкой вакцин, предлагает начальству использовать наработки талантливого ученого Хау, который ранее работал над лекарством от рака. Уникальные технологии генной инженерии могут спасти тысячи жизней, но директора «Мирако» не хотят проводить опыты на людях. Тем не менее, Хау получает секретную лабораторию, где начинает работать над созданием суперсолдат.

В ролях

Шелби Брунн
Martinez
Михаил Витович
Dr. Howe
Стефани Барбер
Spencer
Кармен Гангале
Carlos
Тейлор Нелмс
Anna
Джеймс Вейр
Williams
КейтЛинн Ньюберри
КейтЛинн Ньюберри
Natalya
Джейсон Л. Ванг
Jack
Денни Кастильоне
Mr. Sander
John Williamson
Larry
Режиссер Джейсон Л. Ванг
Сценарист Джейсон Л. Ванг
Композитор Aryavarta Kumar
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 сентября 2025
Премьера в мире 4 апреля 2022
Дата выхода
4 апреля 2022 США
Производство Extreme Leap Motion Pictures, Media Design Imaging
Другие названия
Project E.1337: ALPHA, Bio Weapon Alpha, Projekt E.1337: ALPHA, Projeto Alpha, Żołnierz ALPHA 1337, Project Alpha

Рейтинг фильма

3.7
Оцените 11 голосов
3 IMDb
Обновлено 7 апреля 2023

Отзывы о фильме

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