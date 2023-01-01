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Нам Джун Пайк: Луна — самый старый телевизор Нам Джун Пайк: Луна — самый старый телевизор
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Nam June Paik: Moon Is the Oldest TV

Нам Джун Пайк: Луна — самый старый телевизор, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2023
Режиссер
Аманда Ким
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нам Джун Пайк: Луна — самый старый телевизор 1 постер
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