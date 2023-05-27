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Ужас Истфилда: Первое изгнание Ужас Истфилда: Первое изгнание
Киноафиша Фильмы Ужас Истфилда: Первое изгнание Отзывы о фильме «Ужас Истфилда: Первое изгнание»
Godless: The Eastfield Exorcism Ужас Истфилда: Первое изгнание 2023 / Австралия
6.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Ужас Истфилда: Первое изгнание»

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olesja-shhebetunova 27 мая 2023, 01:57
Оценка
Просто тупой фильм,на которого жалко даже 100рублей. Фильм ни о чём!Не тратьте своё время!
27 мая 2023, 01:57 Ответить
tal.nad22101992 27 мая 2023, 17:11
Оценка
Не интересный👎В нем нет смысла, я так и не поняла о чем был фильм. Не тратьте время 🫷
27 мая 2023, 17:11 Ответить
puctam16 29 мая 2023, 15:59
Оценка
Хорошее кино для фанатов фильмов с секретом
29 мая 2023, 15:59 Ответить
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