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Постер фильма Игра в доверие
7.0
Киноафиша Фильмы Игра в доверие
7.0

Игра в доверие

, 2023
Trust Game
Болгария / драма / 18+
Постер фильма Игра в доверие
7.0

О фильме

История о сильных женщинах, которые отстаивают свою свободу.

В ролях

Александр Димов
Stefan
Луиза Григорова
Elena
Мария Кацарова
Mariana
Пламен Манасьев
Colonel Tassev
Alexander Dimov
Stefan
Яна Маринова
Яна Маринова
Daniela
Hristo Petkov
Criminal Psychologist
Hristiana Yotova
Marriage Officiant
Vladimir Zombori
Kamen
Режиссер Мартин Макарьев
Сценарист Boby Zahariev
Композитор Kiril Dobrev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Болгария
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 15 октября 2022
Дата выхода
17 февраля 2023 Болгария C+
Бюджет $750 000
Сборы в мире $235 489
Производство Spirit House Production
Другие названия
Igra na doverie, Trust Game, Game of Trust, Игра на доверие

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 3 апреля 2023

Отзывы о фильме

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