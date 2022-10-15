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7.0
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Игра в доверие
7.0
Игра в доверие
, 2023
Trust Game
Болгария / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.0
О фильме
История о сильных женщинах, которые отстаивают свою свободу.
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В ролях
Александр Димов
Stefan
Луиза Григорова
Elena
Мария Кацарова
Mariana
Пламен Манасьев
Colonel Tassev
Alexander Dimov
Stefan
Яна Маринова
Daniela
Hristo Petkov
Criminal Psychologist
Hristiana Yotova
Marriage Officiant
Vladimir Zombori
Kamen
Режиссер
Мартин Макарьев
Сценарист
Boby Zahariev
Композитор
Kiril Dobrev
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Болгария
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
15 октября 2022
Дата выхода
17 февраля 2023
Болгария
C+
Бюджет
$750 000
Сборы в мире
$235 489
Производство
Spirit House Production
Другие названия
Igra na doverie, Trust Game, Game of Trust, Игра на доверие
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Рейтинг фильма
7.0
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
Обновлено 3 апреля 2023
Отзывы о фильме
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