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16 августа 1947 года
August 16 1947
16 августа 1947 года, 2023
2023 / Индия
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
мало голосов
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Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
7 апреля 2023
Режиссер
Н.С. Понкумар
В ролях
Gautham Karthik
Пугаж
Ричард Эштон
Ревати
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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