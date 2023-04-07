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16 августа 1947 года 16 августа 1947 года
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August 16 1947

16 августа 1947 года, 2023

2023 / Индия
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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 7 апреля 2023
Режиссер
Н.С. Понкумар
В ролях
Gautham Karthik
Пугаж
Ричард Эштон
Ревати
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 16 августа 1947 года 1 постер
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