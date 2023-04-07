16 августа 1947 года, 2023

Жанр: драма Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 2 часа 0 минут Год выпуска 2023 Премьера в мире 7 апреля 2023 Режиссер Н.С. Понкумар В ролях Gautham Karthik Пугаж Ричард Эштон Ревати Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат