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Постер фильма Аллея кошмаров
7.7
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7.7

Аллея кошмаров

, 1947
Nightmare Alley
США / драма, нуар / 18+
Постер фильма Аллея кошмаров
7.7

О фильме

Стэн Карлайл работал фокусником, «читавшим» чужие мысли на ярмарках и в передвижном цирке. Вскоре это перестало его удовлетворять, и он с помощью психиатра начал убеждать состоятельных людей, что способен входить в контакт с их умершими родственниками. Стареющий миллионер Гриндл, жаждущий пообщаться с покойной дочерью, обращается к Карлайлу.

В ролях

Тайрон Пауэр
Стэнтон Карлайл
Джоан Блонделл
Зина Крумбейн
Колин Грэй
Molly
Хелен Уолкер
Dr. Lilith Ritter
Тейлор Холмс
Ezra Grindle
Майк Мазурки
Bruno
Иэн Кит
Пит Крумбейн
Флоренс Ауэр
Jane
Bonnie Bannon
Knife Thrower's Assistant
George Beranger
The Geek
Режиссер Эдмунд Гулдинг
Сценарист Жюль Фертман, Уильям Линдсэй Грешам
Композитор Сирил Дж. Мокридж
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1947
Премьера онлайн 19 декабря 2025
Премьера в мире 9 октября 1947
Дата выхода
16 августа 1948 Бразилия 16
1 августа 1948 Великобритания PG
19 февраля 1954 Германия 16
1 августа 1948 Ирландия PG
30 декабря 1948 Италия
18 июля 1949 Португалия
28 октября 1947 США
Сборы в мире $362
Производство 20th Century Fox
Другие названия
Nightmare Alley, El callejón de las almas perdidas, Der Scharlatan, O Beco das Almas Perdidas, A sarlatán, Aleea coşmarului, Alleya koshmarov, Alleya zhakhy, De straat der verloren zielen, Košmarų skersgatvis, La fiera delle illusioni, Le Charlatan, Lykkeridderen, Mardrömsgränden, O agyrtis, O Beco das Ilusões Perdidas, Painajaiskuja, Şarlatan, Sharlatan, Ο αγύρτης, Алея жаху, Аллея кошмаров, 悪魔の往く町, Kabus Küçəsi

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 25 марта 2023

Цитаты

McGraw Постой. Тут вдруг в голову вбронила мысль. Может, есть у меня для тебя работа, которую ты мог бы попытаться взять. Конечно, она не ахти и я не умоляю тебя браться, но работа есть.
Stanton Carlisle Вот именно этого я и хочу.
McGraw И кофе с пирожным тебе будем давать. По бутылке каждый день, место чтобы отойти. Что скажешь? В любом случае, временно, до тех пор, пока настоящего гика не найдём.
Stanton Carlisle Гик?
McGraw Ты же знаешь, кто такой гик, да?
Stanton Carlisle Да. Конечно, я... я знаю, кто такой гик.
McGraw Ты думаешь, справишься?
Stanton Carlisle Мистер, я для этого рождён.

Отзывы о фильме

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