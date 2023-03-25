McGraw Постой. Тут вдруг в голову вбронила мысль. Может, есть у меня для тебя работа, которую ты мог бы попытаться взять. Конечно, она не ахти и я не умоляю тебя браться, но работа есть.

Stanton Carlisle Вот именно этого я и хочу.

McGraw И кофе с пирожным тебе будем давать. По бутылке каждый день, место чтобы отойти. Что скажешь? В любом случае, временно, до тех пор, пока настоящего гика не найдём.

Stanton Carlisle Гик?

McGraw Ты же знаешь, кто такой гик, да?

Stanton Carlisle Да. Конечно, я... я знаю, кто такой гик.

McGraw Ты думаешь, справишься?