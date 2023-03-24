Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дитя тьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Y2K
Y2K

Y2K,

США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Режиссер
Кайл Муни
В ролях
Рэйчел Зеглер
Рэйчел Зеглер
Джулиан Деннисон
Джулиан Деннисон
Джейден Мартелл
Джейден Мартелл
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
Мэйсон Гудинг
Мэйсон Гудинг
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Рэйчел Зеглер, Джейден Мартелл и другие сыграют в комедийном фильме-катастрофе от студии A24 Над проектом работает компания, создавшая спецэффекты для «Аватара» и «Властелина колец».
Написать
24 марта 2023 13:35
Все новости фильма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Моя фея-проказница
Моя фея-проказница
2022, Люксембург / Германия, анимация
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши