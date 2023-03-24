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Режиссер
Кайл Муни
В ролях
Рэйчел Зеглер
Джулиан Деннисон
Джейден Мартелл
Алисия Сильверстоун
Мэйсон Гудинг
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Рэйчел Зеглер, Джейден Мартелл и другие сыграют в комедийном фильме-катастрофе от студии A24
Над проектом работает компания, создавшая спецэффекты для «Аватара» и «Властелина колец».
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24 марта 2023 13:35
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