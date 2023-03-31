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Калланум Бхагаватиум
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Kallanum Bhagavathiyum

Калланум Бхагаватиум, 2023

2023 / Индия
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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 31 марта 2023
Режиссер
East Coast Vijayan
В ролях
Маала Парвати
Джонни Антони
Салим Кумар
Раджеш Мадхаван
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Калланум Бхагаватиум 1 постер
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