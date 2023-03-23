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Тальков
Тальков, 2023
2023 / Россия
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Жанр:
детектив
драма
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О фильме
О жизни и трагической смерти известного музыканта Игоря Талькова.
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Год выпуска
2023
Прокатчик
НМГ Кинопрокат
Режиссер
Евгений Сангаджиев
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
подборках
Биографические фильмы про реальных людей
1 постер
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Федор Бондарчук анонсировал фильм об Игоре Талькове
В разработке картины принимает участие реальный свидетель убийства музыканта.
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23 марта 2023 11:13
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