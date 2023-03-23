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Тальков, 2023

2023 / Россия
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О фильме

О жизни и трагической смерти известного музыканта Игоря Талькова.

Год выпуска 2023
Прокатчик НМГ Кинопрокат
Режиссер
Евгений Сангаджиев
Евгений Сангаджиев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тальков 1 постер
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Федор Бондарчук анонсировал фильм об Игоре Талькове В разработке картины принимает участие реальный свидетель убийства музыканта.
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23 марта 2023 11:13
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