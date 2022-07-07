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Постер фильма Альфонс Джиттербит - Хаос классного путешествия!
5.3
Киноафиша Фильмы Альфонс Джиттербит - Хаос классного путешествия!
5.3

Альфонс Джиттербит - Хаос классного путешествия!

, 2022
Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!
Германия / семейный / 18+
Постер фильма Альфонс Джиттербит - Хаос классного путешествия!
5.3

В ролях

Луис Ворбах
Луис Ворбах
Alfons Zitterbacke
Леопольд Фердинанд Шилль
Benni
Лиза Мёлль
Emilia
Вольфганг Беккер
Хейли Луиз Джонс
Laila Hoffmann
Leni Deschner
Leonie
Ron Antony Renzenbrink
Nico
Луна Максинер
Kletterlehrerin
Egon Werler
Max
Торстен Мертен
Herr Flickendorf
Arved Kuhnhardt
Frodo
Режиссер Марк Шлихтер
Сценарист Джон Чэмберс, Gerhard Holtz-Baumert, Марк Шлихтер
Композитор Klaus Wagner
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 7 июля 2022
Дата выхода
7 июля 2022 Германия 0
Сборы в мире $83 887
Другие названия
Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!, Alfons Jitterbit - Class Trip Chaos!, Alfons zitterbacke - ¡Por fin de excursión!, Alfons Zitterbacke klassireisi kaos

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Обновлено 21 марта 2023

Отзывы о фильме

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