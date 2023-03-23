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Айодхи
Ayothi
Айодхи, 2023
2023 / Индия
8.6
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Рейтинг IMDb: 8.6
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Жанр:
триллер
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8.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность
2 часа 1 минута
Год выпуска
2023
Премьера в мире
23 марта 2023
Режиссер
Мантхира Мурти
В ролях
Мастер Адвайта
Притхи Асрани
Пугаж
М. Сасикумар
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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