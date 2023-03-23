Айодхи, 2023

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о выходе в прокат 8.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 8.6 Продолжительность 2 часа 1 минута Год выпуска 2023 Премьера в мире 23 марта 2023 Режиссер Мантхира Мурти В ролях Мастер Адвайта Притхи Асрани Пугаж М. Сасикумар Все актеры и съемочная группа 1 постер

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