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8.4
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Айодхи
8.4
Айодхи
, 2023
Ayothi
Индия / триллер / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
8.4
В ролях
Мастер Адвайта
Sonu
Притхи Асрани
Shivani
Пугаж
Pandi
М. Сасикумар
Abdul Malik
Anju Asrani
Janaki
Thaman Kumar
Kanagu
Понди Рави
Cargo Manager
Sairamani
Paramedic
Yashpal Sharma
Balram
Suruli
Security
Режиссер
Мантхира Мурти
Сценарист
Мантхира Мурти
Композитор
N.R. Raghunanthan
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 1 минута
Год выпуска
2023
Премьера в мире
3 марта 2023
Дата выхода
3 марта 2023
Индия
U
23 марта 2023
ОАЭ
18TC
Производство
Trident Arts
Другие названия
Ayodhi, Ayodhdhi, Ayoddhi, Ayothi, Ayotthi, Ayoththi
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Рейтинг фильма
8.4
Оцените
10
голосов
8.2
IMDb
Обновлено 21 марта 2023
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