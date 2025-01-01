Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Руби Гильман: Приключения кракена-подростка Руби Гильман: Приключения кракена-подростка, 2023: актеры и роли

Руби Гильман: Приключения кракена-подростка, 2023: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кирк де Микко Кирк де Микко Kirk DeMicco
В ролях
Лана Кондор Лана Кондор Lana Condor Тони Коллетт Тони Коллетт Toni Collette Энни Мерфи Энни Мерфи Annie Murphy Сэм Ричардсон Сэм Ричардсон Sam Richardson Лайза Коши Liza Koshy Уилл Форте Уилл Форте Will Forte Колман Доминго Колман Доминго Colman Domingo Джабуки Янг-Уайт Джабуки Янг-Уайт Jaboukie Young-White Блю Чепмен Blue Chapman Эдуардо Франко Эдуардо Франко Eduardo Franco Рамона Янг Рамона Янг Ramona Young Эко Келлум Эко Келлум Echo Kellum Николь Байер Николь Байер Nicole Byer Джейн Фонда Джейн Фонда Jane Fonda
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Экипаж» Митты должен был закончиться смертью, но не захотели расстраивать Брежнева: вот что было в финале
«Мажор дорос до царя», но все равно играет самого себя: Прилучного в образе Салтана раскритиковали в Сети
Боков еще вернется? «Фишер» продлили сразу на два сезона
Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»
«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше