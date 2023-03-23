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Родной, 2023

2023 / Казахстан
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О фильме

Айдос и Алия хотят развестись после нескольких лет брака. Но вдруг выясняется, что они должны развестись там, где был зарегистрирован брак, то есть... в Жаркенте. Когда супруги уже хотели выехать, оказалось, что транспорт в неисправном состоянии. Как раз в этот момент они встречают своих соседей, семью Жандарбековых, которые тоже собираются в Жаркент для сбора абрикосов. Узнав о проблеме соседей, Жандарбековы любезно предлагают подвезти их. Те соглашаются неохотно... Это приключенческая комедия о взаимоотношениях в семье, дружбе, стереотипах, и о том, что никогда не стоит терять надежду, если это касается семьи.

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Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 марта 2023
Режиссер
Бакыт Осмонканов
В ролях
Индира Сабирова
Еламан Есентаев
Гульнара Дусматова
Данияр Уразаев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Родной 1 постер
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