Родной, 2023

Айдос и Алия хотят развестись после нескольких лет брака. Но вдруг выясняется, что они должны развестись там, где был зарегистрирован брак, то есть... в Жаркенте. Когда супруги уже хотели выехать, оказалось, что транспорт в неисправном состоянии. Как раз в этот момент они встречают своих соседей, семью Жандарбековых, которые тоже собираются в Жаркент для сбора абрикосов. Узнав о проблеме соседей, Жандарбековы любезно предлагают подвезти их. Те соглашаются неохотно... Это приключенческая комедия о взаимоотношениях в семье, дружбе, стереотипах, и о том, что никогда не стоит терять надежду, если это касается семьи.