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Постер фильма Родной
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Родной

, 2023
Rodnoy
Казахстан / комедия, семейный / 18+
Постер фильма Родной

О фильме

Айдос и Алия хотят развестись после нескольких лет брака. Но вдруг выясняется, что они должны развестись там, где был зарегистрирован брак, то есть... в Жаркенте. Когда супруги уже хотели выехать, оказалось, что транспорт в неисправном состоянии. Как раз в этот момент они встречают своих соседей, семью Жандарбековых, которые тоже собираются в Жаркент для сбора абрикосов. Узнав о проблеме соседей, Жандарбековы любезно предлагают подвезти их. Те соглашаются неохотно... Это приключенческая комедия о взаимоотношениях в семье, дружбе, стереотипах, и о том, что никогда не стоит терять надежду, если это касается семьи.

В ролях

Индира Сабирова
Еламан Есентаев
Гульнара Дусматова
Данияр Уразаев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 марта 2023
Дата выхода
23 марта 2023 Казахстан 12+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 7 апреля 2023
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