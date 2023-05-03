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Нечто. Монстр из глубин Нечто. Монстр из глубин
Киноафиша Фильмы Нечто. Монстр из глубин Отзывы о фильме «Нечто. Монстр из глубин»
The Tank Нечто. Монстр из глубин 2023 / Новая Зеландия
6.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о фильме «Нечто. Монстр из глубин»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Окленд, штат Калифорния. 1978 год. Бен владеет небольшим зоомагазином, который уже давно не приносит прибыли. Между тем его жена Джулс в шаге от получения диплома ветеринара, что в перспективе позволит расширить семейный бизнес. Вместе супруги воспитывают любознательную дочь Рею, разделяющую интерес родителей к миру животных. Однажды к ним в дверь стучится адвокат, сообщающий, что недавно скончавшаяся мать Бена оставила ему в наследство огромный прибрежный дом. Изумленные неожиданным…

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Максим Деменев 3 мая 2023, 15:11
Оценка
Данный фильм уже давно везде слит
3 мая 2023, 15:11 Ответить
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