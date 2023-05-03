Окленд, штат Калифорния. 1978 год. Бен владеет небольшим зоомагазином, который уже давно не приносит прибыли. Между тем его жена Джулс в шаге от получения диплома ветеринара, что в перспективе позволит расширить семейный бизнес. Вместе супруги воспитывают любознательную дочь Рею, разделяющую интерес родителей к миру животных. Однажды к ним в дверь стучится адвокат, сообщающий, что недавно скончавшаяся мать Бена оставила ему в наследство огромный прибрежный дом. Изумленные неожиданным…
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